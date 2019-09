Filmska diva praznuje 85 let: v šoli so se iz Sophie Loren norčevali

Italijanska filmska igralka Sophia Loren, ki velja za zadnjo resnično filmsko divo, praznuje 85 let. Zaigrala je v več kot 100 filmih in kljub filmski karieri v Hollywoodu ostala ves čas povezana z Neapljem.

Sophia Loren se je kot Sofia Villani Scicoloneleta 1934 rodila v Rimu. Kot nezakonska hči je otroštvo preživela v revščini z mamo in starimi starši v mestu Pozzuoli blizu Neaplja. Med drugo svetovno vojno je med letalskim bombnim napadom padla na tla in si poškodovala brado, tako da ima še danes brazgotino.

Prvo vlogo je dobila leta 1951 kot statistka v filmu Quo Vadis. FOTO: Profimedia

Norčevanje: v šoli so jo imeli za 'preklo' V šoli so jo imeli za preklo in se norčevali iz nje, pri 14 pa se je njena suhljata postava začela spreminjati. Kot najstnica se je udeležila lepotnega tekmovanja in dosegla drugo mesto. Pri 15 letih sta se z mamo preselili v Rim. Prvo vlogo je dobila leta 1951 kot statistka v filmu Quo Vadis, poleg tega delala kot model za različne italijanske založnike, ki so izdajali stripom podobne publikacije.

Med drugo svetovno vojno je med letalskim bombnim napadom padla na tla in si poškodovala brado, tako da ima še danes brazgotino. FOTO: Profimedia

Po manjših vlogah v filmih, v katerih je odigrala samo nekaj stavkov, in manjši vlogi v filmu La Favorita se je začela njena kariera vzpenjati. Poleg tega je po tej vlogi začela uporabljati umetniško ime Loren. Glavni vlogi v filmu Aida (1953) je sledila vloga v filmu Vittoria De Sica L'oro di Napoli (Zlato iz Neaplja) leta 1954.

Leta 1957 je prvič zaigrala v Hollywoodu v filmuThe Pride and the Passion, ki so ga snemali v Parizu, in sicer z igralcema Caryjem Grantomin Frankom Sinatro. Tako Grant kot italijanski filmski producent Carlo Ponti sta se vanjo zaljubila, vendar je, čeprav je bila še kot šolarka zaljubljena v Granta, na koncu izbrala starejšega Pontija. Še istega leta sta se poročila, vendar njun zakon ni bil uradno priznan zaradi Pontijevega prvega zakona, saj ta uradno še ni bil ločen s prvo ženo. Skupaj sta bila do njegove smrti leta 2007. Nagrajena z dvema oskarjema Prvega oskarja je prejela za glavno vlogo v De Sicovem filmu Dve ženskiiz leta 1960, ameriška filmska akademija pa jo je z zlatim kipcem za prispevek k svetovni kinematografiji nagradila še leta 1991.

Iz Sophie so se v šoli norčevali, jo označili za 'preklo'. FOTO: Profimedia