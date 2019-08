Filmska industrija ne bi smela ignorirati starejših žensk

"Ženske smo tiste, ki v odnosu odločamo, kam bo šel naš denar," je 73-letna ameriška igralka Diane Keaton povedala za Bild am Sonntag. "Ekonomsko gledano smo me tiste, ki filmsko industrijo ohranjamo pri življenju. Kdor želi imeti dobiček, ne sme več ignorirati žensk nad 60. letom starosti," je še odločno dodala.

Sedeminšestdesetletna nemška igralkaMichaela May, ki je zaigrala tudi v seriji Gorski zdravnik, je dodala: "Prebivalstvo se stara. Tudi skupine starejših gredo zelo rade v kino. Poleg tega starejši še vedno radi gledajo televizijo v realnem času. Zato bi bilo tudi smiselno v filmih naslavljati problematike, ki zadevajo tiste nad 50. ali 60, letom starosti."

Petinšestdesetletna legendarna nemška igralka Jutta Speidel pa je povedala, da seveda zdaj dobiva manj zanimivih ponudb, kot jih je prej. "Skoraj vedno gre za malodušne, frustrirane ženske, ki v starosti še enkrat doživijo pomlad. Kakšna bedarija!", je bila kritična. "Poznam veliko veselih, inteligentnih in aktivnih žensk mojih let pa tudi še starejše, ki lahko še toliko dajo in imajo še toliko povedati. V primerjavi z njimi je število dobrih vlog zanemarljivo majhno."