Filmske zvezde počastile legendarno kariero igralca Samuela L. Jacksona

75-letni zvezdnik se lahko pohvali z veliko hollywoodsko dediščino, ki se razteza skozi 40-letno obdobje njegovega delovanja. Od igranja v akcijskih uspešnicah, kot je Vojna zvezd, do ikoničnih likov Quentina Tarantina, med drugim v filmski uspešnici Django brez okovov. Samuel je tako vedno znova dokazal, da se lahko brez truda spremeni in prilagodi vsaki novi filmski vlogi. Prav ta njegova vsestranskost je tista, ki ga katapultirala med ikonične filmske zvezde. Toda Jacksonove kariere ne opredeljuje samo igranje na platnu. Svoj igralski talent je širil tudi na Broadwayu, kjer je igral Martina Luthra Kinga mlajšega in Doakerja Charlesa.

Na proslavi so bili tudi družinski člani in prijatelji, z nekaterimi od njih je navezal prijateljske vezi že v študentskih letih. Njegova žena LaTanya Richardson Jackson se je v govoru pošalila, da je dvomila o soprogovi igralski sposobnosti vse do trenutka, ko ga je videla v filmu Šund. Povedala je, da je namreč pred igralsko kariero študiral morsko biologijo."Ogledala sem si Šund v kinodvorani in začela jokati. Rekla sem si, da je mojega življenja konec, saj bo on filmska zvezda," je dodala.