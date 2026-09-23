Filmski režiser George Lucas odprl Muzej pripovedne umetnosti v Los Angelesu

Muzej, ki ga je George Lucas zasnoval skupaj z ženo, podjetnico Mellody Hobson , je označil za hram ljudske umetnosti, povedal pa je tudi, da ga je projekt skoraj stal njegove volje. 82-letni ustvarjalec ga je najprej nameraval umestiti v San Francisco ali Chicago, vendar v pogajanjih niso bili uspešni.

Naslednja izbira je bil Los Angeles, kjer je stavbo zasnoval ugledni kitajski arhitekt Ma Yansong iz arhitekturnega biroja MAD Architects. Muzej se razprostira na približno 28.000 kvadratnih metrih površine. V stavbi s petimi etažami je dobrih 9000 kvadratnih metrov razstavnih površin, vključuje pa med drugim tudi knjižnico, prostore za izobraževalne dejavnosti in dvorani za projekcije.

Prostori muzeja so skoraj v celoti napolnjeni z njegovo zbirko. Čeprav so predstavljeni predmeti, ki se nanašajo na Vojno zvezd, kot je lebdeči dirkalnik Luka Skywalkerja, je med več kot 1200 deli na ogled tudi veliko primerkov umetnosti iz zgodovine in sodobnosti. Muzej namreč predstavlja tako dela slikarjev kot komercialnih ilustratorjev in avtorjev stripov ter jih postavlja ob bok delom umetnikov, ki se jih običajno povezuje z znanimi muzeji.

Nekateri prostori so denimo posvečeni delom slikarja Normana Rockwella in umetnosti mange. Na ogled je tudi portret Fride Kahlo, v enem od nadstropij pa so prikazani murali skrivnostnega britanskega umetnika Banksyja, med njimi je slavna Deklica z balonom. V bližini so tudi murali umetnikov, kot sta Judith Baca in Diego Rivera.