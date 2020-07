Filmsko aretiranje prijateljice pokojnega Epsteina, v dom vlomilo 24 oboroženih specialcev

Ghislaine Maxwell je zloglasna prijateljica pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina , ki naj bi mu pred leti pomagala novačiti mladoletna dekleta za nečedne posle. Jeffrey, ki je sicer avgusta storil samomor, je bil zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja več mladoletnic obsojen na 35 let zapora. Njegova tesna prijateljica je vseskozi govorila, da je nedolžna in da z novačenjem ni imela ničesar. Priče so govorile drugačno zgodbo.

Prebivalci sosednjih hiš so bili presenečeni, ko so izvedeli, kaj se dogaja, saj sploh niso vedeli, da je Ghislaine njihova soseda. Šele ko so izvedeli, kaj se dogaja, so razumeli, zakaj so že cel dan nad svojimi domovi opažali manjša letala in drone, ki so preletavali posestvo Maxwellove. "Šele kasneje sem dojel, da se je FBI skušal prepričati, da je še vedno doma, da ni pobegnila pred aretacijo," je povedal 59-letni Dick Morris, ki stanuje najbližje Maxwellovi.

"Naj bo jasno, da nismo prijazno potrkali na vrata. Podrli smo vrata in vstopili na silo," je povedal eden od prisotnih policistov. Maxwellovo so našli udobno nastanjeno na domačem kavču in, kot je povedal eden od policistov, se ni zdelo, da bi bila nad vsem skupaj šokirana: "Hitro smo jo poležali na tla in aretirali. Čudno, ampak prav presenečena nad našim prihodom ni bila, moram reči," je še dodal policist.

Pretekli teden so Maxwellovo končno aretirali, zdaj pa je The Times opisal tudi podrobnosti aretacije, ki je spominjala na filmsko uprizoritev. Po dovozu, dolgem 800 metrov, se je tik do njene hiše pripeljal konvoj petnajstih policijskih vozil, v njen dom pa je vdrlo kar 24 do zob oboroženih policistov specialne enote.

Lov na prijateljico zloglasnega finančnika je stal več milijonov evrov, so za časopis pojasnili pristojni in dodal: "To je bila zvita igra mačke in miši." Maxwellova je namreč menila, da je nedotakljiva in se dlje časa uspešno izogibala roki pravice. Na koncu so jo našli v luksuzni vili, vredni kar milijon evrov, ki jo je kupila z gotovino, da je pristojni ne bi mogli izslediti.

Da bi rešila sebe, bo razkrila vsa imena vplivnih bogatašev, ki so sodelovali z Epsteinom

Kot rečeno, je Maxwellova več kot pripravljena na boj za obstanek, ki je pred njo. Kot trdi Steven Hoffenberg, nekdanji Epsteinov sodelavec, bo pokojnikova prijateljica naredila vse, da se obvaruje. To pa pomeni tudi, da bo brez težav razkrila vsa imena, ki so z Epsteinom kadarkoli sodelovala in z njim sklepala nečedne posle. "Razkrila bo vsa velika imena. A ne le tiste, ki so z Epsteinom zlorabljali mladoletnice, tudi tiste, ki so s pokojnikom sklenili kakršne koli druge posle in so zaradi koristoljubja do njega obogateli. Imenovala bo vse, ki so kadarkoli vstopili v katero od njegovih rezidenc ali so se z njim vozili na zasebnih letalih," je povedal Hoffenberg za Page Six in dodal: "Ghislaine je bila prepričana, da je nedotakljiva. Prepričana je bila, da jo bodo sodelavci, s katerimi sta sodelovala z Epsteinom, zaščitili. Na primer, da jo bo zaščitila izraelska obveščevalna služba, s katero sta sodelovala, ali princ Andrew, nekdanji predsednik Clinton ali celo trenutni predsednik Trump. Vsi našteti točno vedo, v kaj sta bila s pokojnim vpletena."

Nekdanja osebna asistentka Maxwellove Laura Goldman pa je prepričana, da o princu Andrewu ne bo izrekla nobene slabe besede: "Andrew je tisti, ki ji je pomagal priti visoko v newyorški družbi, potem ko je umrl njen oče. Vedno ga je imela za pravega prijatelja."

Princ Andrew in predsednik Donald Trump, ki sta pred leti prijateljevala z Epsteinom in Maxwellovo, zanikata vse obtožbe in natolcevanja. Clintona nikoli niso obtožili, da naj bi imel karkoli pri poslih z novačenjem mladoletnic, je pa pred časom zanikal, da naj bi imel afero z Ghislaine.