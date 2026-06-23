Finalistka šova Sanjski moški Hrvaške odpotovala v Toronto

Hrvaško nogometno reprezentanco danes ponoči čaka druga tekma svetovnega prvenstva 2026 proti Panami. Izbrano vrsto s kapetanom Luko Modrićem na čelu kljub oddaljenosti Toronta in domovine na tekmah spremljajo številni domači navijači, med katerimi bo danes tudi Helena Batalija.
Finalistka zadnje sezone šova Sanjski moški Hrvaške, ki se je borila za srce Karla Godca, nato pa jo je premagala Slovenka Kaja Casar, je z mamo že odpotovala čez lužo, kjer bo navijala za 'vatrene'. Lepotica, ki zelo rada potuje, si je vzela čas tudi za raziskovanje mesta, utrinke pa je delila na družbenih omrežjih.
Kot razkriva njen Instagram, ji družbo na potovanju v Toronto dela mama, česar je Helena zelo vesela. Njun izlet je označila za njun skupni čas, ob tem pa dokumentirala tudi nekaj spremljevalnih dogodkov pred samo tekmo. S posnetkov je razvidno, da hrvaško reprezentanco v Kanadi spremlja res veliko število domačih navijačev, ki uživajo v hrvaški glasbi, vzdušje pa je izjemno.
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