Finalistka šova Sanjski moški Hrvaške odpotovala v Toronto

Hrvaško nogometno reprezentanco danes ponoči čaka druga tekma svetovnega prvenstva 2026 proti Panami. Izbrano vrsto s kapetanom Luko Modrićem na čelu kljub oddaljenosti Toronta in domovine na tekmah spremljajo številni domači navijači, med katerimi bo danes tudi Helena Batalija.

Helena Batalija bo navijala za hrvaško reprezentanco. FOTO: Instagram

Finalistka zadnje sezone šova Sanjski moški Hrvaške, ki se je borila za srce Karla Godca, nato pa jo je premagala Slovenka Kaja Casar, je z mamo že odpotovala čez lužo, kjer bo navijala za 'vatrene'. Lepotica, ki zelo rada potuje, si je vzela čas tudi za raziskovanje mesta, utrinke pa je delila na družbenih omrežjih.

Finalistka zadnje sezone Sanjski moški Hrvaške si je vzela čas za raziskovanje mesta. FOTO: Instagram