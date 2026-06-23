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Tuja scena

Finalistka šova Sanjski moški Hrvaške odpotovala v Toronto

Toronto, 23. 06. 2026 21.06 pred dvema dnevoma 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Finalistka zadnje sezone Sanjski moški Hrvaške si je vzela čas za raziskovanje mesta.

Čeprav letošnje svetovno prvenstvo poteka čez lužo, številnih navijačev to ne ustavi, da ne bi reprezentance svoje domovine spremljali pri bojih na zelenicah. Tudi finalistka šova Sanjski moški Hrvaške, ki se je v zadnji sezoni borila za srce Karla Godca, se je odločila, da bo za naše južne sosede navijala v živo. Helena Batalija je z mamo tako že odpotovala v Toronto.

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Hrvaško nogometno reprezentanco danes ponoči čaka druga tekma svetovnega prvenstva 2026 proti Panami. Izbrano vrsto s kapetanom Luko Modrićem na čelu kljub oddaljenosti Toronta in domovine na tekmah spremljajo številni domači navijači, med katerimi bo danes tudi Helena Batalija.

Helena Batalija bo navijala za hrvaško reprezentanco.
Helena Batalija bo navijala za hrvaško reprezentanco.
FOTO: Instagram

Finalistka zadnje sezone šova Sanjski moški Hrvaške, ki se je borila za srce Karla Godca, nato pa jo je premagala Slovenka Kaja Casar, je z mamo že odpotovala čez lužo, kjer bo navijala za 'vatrene'. Lepotica, ki zelo rada potuje, si je vzela čas tudi za raziskovanje mesta, utrinke pa je delila na družbenih omrežjih.

Finalistka zadnje sezone Sanjski moški Hrvaške si je vzela čas za raziskovanje mesta.
Finalistka zadnje sezone Sanjski moški Hrvaške si je vzela čas za raziskovanje mesta.
FOTO: Instagram

Kot razkriva njen Instagram, ji družbo na potovanju v Toronto dela mama, česar je Helena zelo vesela. Njun izlet je označila za njun skupni čas, ob tem pa dokumentirala tudi nekaj spremljevalnih dogodkov pred samo tekmo. S posnetkov je razvidno, da hrvaško reprezentanco v Kanadi spremlja res veliko število domačih navijačev, ki uživajo v hrvaški glasbi, vzdušje pa je izjemno.

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