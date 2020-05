Finančni polom Liama Gallagherja, pevca skupine Oasis

Ko bodo izplačali plače nekdanjim zaposlenim, bodo dobavitelji ostali brez plačila, kar 52 podjetij pa je prijavilo zahtevek za izplačilo zaostalih dolgov v vrednosti približno 3 milijone in pol evrov. Stečajni upravitelji so potrdili, da obstaja še najmanj 274 upnikov, ki svojih zahtev niso naslovili na podjetje v lasti slavnega zvezdnika. Ti dolgovi bi naj zadali dodatni udarec podjetju, ki je že na kolenih.

To je samo en od neuspelih finančnih vlaganj v katerega izmed podjetij, ki se je kasneje izkazalo za neuspešno. Liamov starejši brat in član skupine Oasis, Noel Gallagher, se še naprej ukvarja z glasbo in ustvarja, čeprav so dnevi slave že minili. Tudi sam je pred nekaj dnevi priznal, da je njegovo življenje povezano z marsikaterim padcem ter s tem izdal podrobnosti o odvisnosti od kokaina, ki ga je užival v dnevih največje popularnosti danes že kultnega banda.