Finančno nagrado Toma Hollanda pomotoma nakazali Tomu Hollanderju

Ne zgodi se vsak dan, da se na vašem računu slučajno pojavi milijon evrov. Toda zvezdnik serije Beli lotos Tom Hollander je razkril, da se mu je to zgodilo, ko je prejel plačo, namenjeno glavnemu igralcu Spider-Mana Tomu Hollandu. 56-letnik je nedavno gostoval v pogovorni oddaji Setha Meyersa, kjer je dejal, da so v računovodstvu pomešali imeni in bonus, ki je bil namenjen 27-letniku, nakazali njemu.

OGLAS

Britanski igralec Tom Hollander je razkril, da ga pogosto zamenjujejo z zvezdnikom filmov Spider-Man Tomom Hollandom, zgodilo pa se je celo, da je prejel izplačilo dodatka za nastop v franšizi Maščevalci, v kateri sam ni nastopal, a je v istem času sodeloval z istimi agenti kot Holland, zaradi česar so bili v računovodstvu zmedeni in so naredili napako pri preverjanju imena. Hollander je tako na svoj račun prejel sedemmestni znesek, ki je pripadal skoraj tri desetletja mlajšemu kolegu.

Tom Hollander pravi, da ga po imenu večkrat zamenjajo z mlajšim kolegom Tomom Hollandom. FOTO: AP icon-expand

V pogovoru z voditeljem oddaje Late Night Sethom Meyersom je Hollander dejal: "Na kratko sva v istem času sodelovala z istimi agenti in ljudje v računovodskem oddelku so bili zmedeni. Bilo je zelo težko, ker sem bil v tem poklicu pred njim, a on je izjemno slaven." Nadaljeval je: "Seveda me dejansko ne zamenjajo z njim, toda v nevizualnem kontekstu me zamenjujejo z njim ves čas. Ko se na primer pogovarjam s komunalnim podjetjem in me vprašajo, če sem Tom Holland, saj so zanj že slišali, jim moram vedno znova pojasnjevati, da sem Hollander." "Včasih pa me predstavijo čigavim najprej zelo navdušenim, nato zmedenim, nazadnje pa zelo razočaranim otrokom. Pogosto mi pravijo, da bodo njihovi otroci presrečni, če me spoznajo, sam pa jim odgovorim, da mislim, da temu ne bo tako, a naj jih kljub temu pripeljejo," je še pripovedoval o zamenjavi, ki je je že navajen.

Nato je povedal, kako sta si s Hollandom delila isto agencijo in kako je prejel napačno plačilno listo za bonuse, ko je gledal prijatelja v predstavi, ki je zaslužil 350 evrov na teden. "Ljudje v računovodskem oddelku moje agencije so bili zmedeni, saj sva bila kratek čas v isti agenciji. To je bil grozen trenutek," je dejal. "Šel sem k svojemu prijatelju, ki je delal v gledališču v Angliji za 350 evrov na teden, vendar je opravljal odlično delo. Samozadovoljno sem sedel med občinstvom, saj sem pravkar zaključil BBC-jevo oddajo za 30 tisočakov ali nekaj takega, kar mi je, pomagalo preživeti naslednje leto ali več, in pomislil sem: 'No, to je čudovito. Sem zelo uspešen'," je pripovedoval. "Toda moj dober prijatelj Peter igra to odlično igro in potem ga bom šel obiskat, ga rahlo pokroviteljsko pozdravil in rekel, kako čudovito je bilo, nato pa je prišel premor in pomislil sem, da bi preveril svojo e-pošto. Prejel sem sporočilo od agencije, v katerem je pisalo: 'Potrdilo o plačilu – vaš prvi bonus za predvajanje Maščevalcev', in pomislil sem, mislim, da nisem igral v Maščevalcih," je nadaljeval.