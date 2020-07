Finančno škodo ameriške zabavne industrije lahko merimo v desetinah milijard evrov

Pandemija Covid-19 je iztirila življenja po vsem svetu, še posebej pa je prizadela umetnike in vse, ki so povezani z industrijo zabave. Tudi v Ameriki. Koncerti so le še spomin, hollywoodske produkcije večinoma ustavljene, luči na Broadwayu ugasnjene, finančna škoda se meri v desetinah milijard evrov. O tem, kako naprej in kako preživeti v času korone, smo se pogovarjali z dvema slovenskima umetnikoma, ki delujeta tudi v New Yorku.