Finneas Eilish meni, da ima oboževalce zgolj zaradi sestre Billie

Finneas in Billie Eilish sta neločljiva in s skupnimi močmi ustvarjata zavidljivo glasbeno kariero. Kljub temu, da Finneas producira vso glasbo svoje mlajše sestre, je našel čas za ustvarjanje svoje glasbe. Posnel je svoj drugi solo album z naslovom For Cryin' Out Loud!. V novi epizodi Spotifyjevega podkasta je Billie prevzela vlogo novinarja in z bratom razpravljala o njegovih občutkih pred izidom albuma. "Mislim, da je pomembno ločiti svoj okus od tistega, kar moraš izraziti," je povedal 27-letnik in dodal: "V resnici ne gre zate."

"Nekako sem prepričan, da nimam oboževalcev," je dodal Finneas in v šali dodal:"Počutim se, kot da te nekateri tvoji veliki oboževalci toliko obožujejo, da sem jaz razširitveni paket tebe." Pevec in producent je bil šokiran, ko je ugotovil, da so vsi trije koncerti v podporo albumu razprodani. Finneas naj bi nastopil v Los Angelesu, New Yorku in Kingstonu ob Temzi v Angliji. Na intimnih nastopih bo predstavil glasbo iz albuma.

For Cryin' Out Loud je označen kot solo album, vendar so v pesmih prisotni njegovi najbližji sodelavci in prijatelji."Razlog, da sem se tega albuma lotil na ta način, je bila zabava." Prvenca The Optimist se je namreč lotil popolnoma drugače. Dejal je, da ga je naredil na najbolj osamljen možen način.

Finneas je še razkril, da je najbolj užival med ustvarjanjem uspešnice njegove sestre What Was I Made For?, za katero sta prejela grammyja in oskarja."Težko je premagati navdih in imeti tako poln nakupovalni voziček materiala."

Zvezdnik je tako naredil korak nazaj od skupinskih vaj in pisanja pesmi ter se posvetil lastni glasbi. Billie je priznala, da ji je težko in da se je počutila žalostno, vendar je vesela zanj, saj mu želi le najboljše in se po njem zgleduje. Pred kratkim je v intervjuju za Guitar.com glasbenik razkril, da se sestra uči produciranja lastne glasbe, pri katerem ne potrebuje njegove pomoči. Dodal je, da je v tem zelo dobra.