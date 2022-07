Finska predsednica vlade vikend preživela na rock festivalu

"Danes so se začele počitnice. Čas za obisk festivala Ruisrock v Turkuju," je ob fotografiji, na kateri se z možem smejita v objektiv, zapisala najmlajša finska predsednica vlade. Njenega obiska so se razveselili tudi organizatorji festivala, ki ga v tem mestu organizirajo že pet desetletij, na uradnem Instagram profilu pa so objavili fotografijo 36-letne premierke, ki se oblečena v kratke hlače, usnjeno jakno in bulerje sprehaja v zaodrju.