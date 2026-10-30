Fleetwood Mac ob 50-letnici albuma Rumours z dokumentarnim filmom

Fleetwood Mac: The Chain bo prvi v celoti avtorizirani dokumentarec o skupini. Ozrl se bo na več kot 50-letno zgodovino zasedbe in bo vključeval tudi doslej neobjavljeno gradivo.

Fleetwood Mac na inavguraciji Billa Clintona (1993) FOTO: Profimedia

Film so poimenovali po uspešnici The Chain z albuma Rumours, premiera pa bo sovpadla s 50. obletnico izida albuma, ki je prejel nagrado grammy in se je uvrstil med prvih deset najbolj prodajanih albumov vseh časov. Režiser Frank Marshall, ki je bil petkrat nominiran za oskarja, je v njem združil glasove, spomine in opažanja članov Micka Fleetwooda, Johna McVieja, Christine McVie, Lindseyja Buckinghama in Stevie Nicks.

Skupina je bila uspešna zlasti v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je ustvarila skladbe, kot so Dreams, Everywhere in Little Lies.

Stevie Nicks, Fleetwood Mac (1978) FOTO: Profimedia

Na začetku je bila britanska blues rock skupina, ki se je na britanskih lestvicah prvič pojavila leta 1968. Po menjavi članov so se nato trije glasbeniki sredi 70. let prejšnjega stoletja preselili v Kalifornijo, kjer so postavo dopolnili s Stevie Nicks in Lindseyjem Buckinghamom. V tej zasedbi so Fleetwood Mac dosegli svoje največje uspehe.