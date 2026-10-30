Fleetwood Mac ob 50-letnici albuma Rumours z dokumentarnim filmom

Fleetwood Mac: The Chain bo prvi v celoti avtorizirani dokumentarec o skupini. Ozrl se bo na več kot 50-letno zgodovino zasedbe in bo vključeval tudi doslej neobjavljeno gradivo.
Film so poimenovali po uspešnici The Chain z albuma Rumours, premiera pa bo sovpadla s 50. obletnico izida albuma, ki je prejel nagrado grammy in se je uvrstil med prvih deset najbolj prodajanih albumov vseh časov. Režiser Frank Marshall, ki je bil petkrat nominiran za oskarja, je v njem združil glasove, spomine in opažanja članov Micka Fleetwooda, Johna McVieja, Christine McVie, Lindseyja Buckinghama in Stevie Nicks.
Skupina je bila uspešna zlasti v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je ustvarila skladbe, kot so Dreams, Everywhere in Little Lies.
Na začetku je bila britanska blues rock skupina, ki se je na britanskih lestvicah prvič pojavila leta 1968. Po menjavi članov so se nato trije glasbeniki sredi 70. let prejšnjega stoletja preselili v Kalifornijo, kjer so postavo dopolnili s Stevie Nicks in Lindseyjem Buckinghamom. V tej zasedbi so Fleetwood Mac dosegli svoje največje uspehe.
Ime skupine Fleetwood Mac je sestavljeno iz priimkov njenih ustanovnih članov, bobnarja Micka Fleetwooda in basista Petra Madera (ki pa je uporabljal tudi ime Fleetwood Mac, čeprav je basist kasneje postal John McVie). Ustanovitelj Mick Fleetwood je izbral to kombinacijo, da bi pritegnil glasbenike in medije, čeprav se je zasedba skozi leta močno spreminjala.
Album Rumours, ki je izšel leta 1977, je nastajal v izjemno napetem ozračju, saj so se med snemanjem razpadale zveze med člani skupine. Ločevala sta se zakonca John in Christine McVie, hkrati pa sta se razšla tudi Stevie Nicks in Lindsey Buckingham. Kljub medsebojnim čustvenim trenjem in napetostim so uspeli ustvariti enega najbolj prodajanih in cenjenih albumov v zgodovini glasbe.
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