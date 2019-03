Flint dva dni pred smrtjo odtekel zadnji tek

Pevec in plesalec Keith Flint je slavo našel z elektronsko-plesno zasedbo The Prodigy v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je svetu predstavil svoj ekstrovertirani lik "firestarterja", z norim plesom in barvitimi pričeskami. Zasedba je v slabih treh desetletjih postregla s sedmimi albumi in številnimi uspešnicami, kot so Out of Space, No Good (Start The Dance), Poison, Voodoo People, Firestarter, Breathe, Smack My Bitch Up, Their Law, Omen in številnimi drugimi.

Potem ko so na njegovo posestvo v Essexu poklicali policijo in reševalce, ker je nekatere zaskrbelo za njegovo stanje, so ga našli nezavestnega na njegovem domu. Reševalci so ga skušali oživljati, a je bilo prepozno in so ga proglasili za mrtvega brez suma kaznivega dejanja. Njegovi kolegi v skupini so v izjavi potrdili njegovo smrt, vodja zasedbe Liam Howlett pa je dejal, da je"ne more verjeti, da si je njegov brat Keith vzel življenje". Policija še ni razkrila uradnega vzroka smrti.