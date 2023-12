Florence Pugh med promocijo filma tarča predmeta, ki je priletel iz občinstva

Julija je Adele med gostovanjem v Las Vegasu spregovorila o tej nenavadni navadi, da občinstvo meče predmete na oder. V posnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, je povedala množici, da so ljudje pozabili na bonton javnih dogodkov. "Izzivam vas, da vržete kaj v mene," je delno v šali dejala svojim oboževalcem, ki so prišli na koncert.

Pughova je zadnja na seznamu zvezdnikov, ki so jih na odru zadeli predmeti, ki so vanje prileteli s strani občinstva. V začetku leta je bil med nastopom v Avstriji tarča Harry Styles , ki ga je v oči zadela vrečka s sladkarijami, med koncertom pevke Pink v Londonu pa je na oder priletela vrečka s človeškim pepelom.

Junija se je popzvezdnica Bebe Rexha med nastopom v New Yorku zgrudila na tla, potem ko jo je zadel telefon. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so jo oskrbeli, dobila pa je šive nad levim očesom. Moški, obtožen incidenta, je dejal, da se mu je zdelo, "da bo njegovo dejanje smešno".

Avgusta je raperka Cardi B vzela stvari v svoje roke, potem ko je nekdo vanjo vrgel pijačo na koncertu v Las Vegasu. 30-letnica se je odzvala tako, da je z odra v obiskovalko koncerta vrgla svoj mikrofon.