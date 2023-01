Florence Pugh o starostni razliki z nekdanjim partnerjem: Ljudem ni bilo všeč

Igralka Florence Pugh se zaveda, da vsi niso bili preveč navdušeni nad razmerjem z njenim sedaj že nekdanjim fantom, Zachom Braffom, saj se jim je njuna starostna razlika zdela prevelika. Po mnenju mnogih je bila prav njuna 21-letna razlika v letih razlog, zakaj je bila zveza že takoj obsojena na propad.

Florence Pugh, ki je zablestela v filmu Ne skrbi, draga, je v obsežnem intervjuju za januarsko številko revije Vogue spregovorila tudi o veliki starostni razliki med njo in njenim nekdanjim partnerjem, igralcem in režiserjem Zachom Braffom. 27-letnica je dejala, da se je ves čas zveze zavedala, da mnogim ljudem ni bilo všeč, da je s starejšim moškim, saj so si jo predstavljali z nekom mlajšim. "Nikomur nisva storila nič slabega, ljudem pač ni bilo všeč. Predstavljali so si me z nekom mlajšim in nekom, ki nastopa v uspešnicah," je povedala igralka in izrazila prepričanje, da bi njena zveza z nekom njenih let, ki bi bil prav tako del zabavne industrije, verjetno še bolj pritegnila pozornost tabloidov.

icon-expand Florence Pugh FOTO: Instagram

"Menim, da so mlada razmerja v Hollywoodu zlahka narobe prikazana in polnijo strani tračarskih medijev. To je zanimivo spremljati, jaz pa sem bila v zvezi, ki ni bila nič od tega," je še dodala. Florence je Zacha spoznal preko skupnega prijatelja, zbližala pa sta se, ko jo je izbral za vlogo v delno sponzoriranem kratkem filmu, ki ga je režiral. V javnosti so ju skupaj prvič opazili aprila 2019 v New Yorku. Med pandemijo je zvezdnica režiserju stala ob strani, ko je sam preživljal težko obdobje, v tem času pa je izgubil tudi najboljšega prijatelja, igralca Nicka Cordera, ki je umrl za posledicami covida. V tistem obdobju sta mu umrla tudi oče in sestra. 27-letnica je dodala, da se Cordera spominja kot osebe, ki je vse spravljala v dobro voljo, bil pa je tudi nekdo, ki ji je pomagal biti sprejet v družbi prijateljev.

icon-expand Florence Pugh in Zach Braff FOTO: Instagram

Avgusta 2022 je igralka potrdila govorice, da sta se z Braffom že v začetku leta razšla: "Najinega razhoda nisva želela obešati na veliki zvon, saj je bilo to razmerje, o katerem so imeli vsi svoje mnenje. Menila sva, da nama bo bolj koristilo, če tega ne spremljajo milijoni ljudi in nama govorijo, kako srečni so, da sva se razšla."