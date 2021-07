Florence Pugh o zvezi z 21 let starejšim igralcem: Ljudje bi me raje videli z mlajšim

Komentarji, ki jih je lani na Instagramu prejela pod ljubečo rojstnodnevno čestitko, namenjeno njenemu izbrancu, so jo močno prizadeli, zato se je na njih odzvala neposredno z objavo videoposnetka, v katerem je povedala: "Stara sem 24 let. Od 17 leta že delam in služim denar. Odrasla sem postala pri 18 letih, takrat sem začela plačevati davke. To dejstvo bom še enkrat poudarila: Stara sem 24 let. Ne potrebujem vas, da mi govorite, koga lahko ljubim in koga ne. Nikoli v življenju ne bi nikomur dejala, koga lahko ljubi in koga ne. To ni vaše mesto in se vas ne tiče." Dodala je, da ne razume ljudi, ki jo na njenem profilu nadlegujejo, saj se ji celoten koncept nesramnih komentarjev zdi čuden in nerazumljiv. Meni, da si ljudje želijo, da je Instagram pozitiven prostor, kjer so lahko navdihnjeni in srečni.