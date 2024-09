Florence Pugh za zadnji film pobrila lase: Moje telo je doživelo travmo

"V mnogih religijah so lasje najbolj sveta stvar na telesu. V njih so shranjeni spomini, sanje in zgodovina," je dejala. "Da sem si jih pobrila, je bila res bizarna stvar. Moja glava je bila tako občutljiva, veliko ljudi pa se je je želelo dotakniti," je povedala in razkrila, da je bila ta odločitev tudi povod za mnoga čustva, ki so jo prevevala pozneje. "Moje telo je doživelo nekakšno travmo. Ves čas me je zeblo."