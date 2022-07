Florence Welch: Da sem trezna, je najboljša stvar v mojem življenju

Pevka skupine Florence + The Machine, Florence Welch, ki se je alkoholu odrekla pred osmimi leti, je spregovorila o svoji treznosti. V intervjuju za podcast The Way We Are With Munroe Bergdorf, ki ga snemajo za pretočno platformo Spotify, je razkrila nekaj podrobnosti o življenju brez prekomernega pitja.

Florence Welch, ki je ena izmed mnogih zvezdnikov, ki so podlegli omami, je pred osmimi leti storila odločilni korak in se odločila za treznost. Čeprav je življenje v soju žarometov naporno, pevka pravi, da je bila to najboljša stvar, ki jo je v življenju izpeljala. icon-expand Florence Welch FOTO: Profimedia "Glede na to, da živim pred očmi javnosti, je treznost najboljša odločitev mojega življenja," je pojasnila. "Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem si priznala, da imam težave s prekomernim pitjem alkohola, saj sem bila eden izmed tistih pivcev, ki gre na vse ali nič. Če uživam v pitju alkohola, potem ga ne morem nadzorovati. Če ga nadzorujem, pa v njem ne morem uživati," je še povedala 35-letnica. PREBERI ŠE Pevka Florence Welch obeležuje sedem let treznosti Razkrila je, da je spoznanje, da mora v zvezi s pitjem alkohola ukrepati, prišlo leta 2011, ko je izdala album Ceremonials. "Bilo je kot glamur in veličina albuma, ki je ustvaril nek ščit pred tem, kako kaotično je v resnici bilo ustvarjanje. Mislim, da je plošča prav zato tako temačna. Treznost je bila samotna. V glasbo sem sem šla, da sem lahko pila, to pa sta bili dve stvari, ki sem ju imela najraje. Petje, zabava in alkohol so stvari, v katerih sem bila res dobra," je bila iskrena in dodala: "Če se še kdo bori z enakimi težavami, lahko povem, da s časom stvari postanejo lažje." Glasbenica je pred kratkim prejela častno štipendijo londonske Univerze za umetnost, kjer je bila študentka, a študija takrat ni dokončala, ker jo je pot zanesla v glasbeno skupino Florence + The Machine, ki je postajala vedno bolj uspešna.