Floyd Mayweather v desetih minutah za prestižne torbice odštel skoraj 70 tisoč evrov

''Ob nakupu nam ni želel razkriti, za koga so torbe,'' je povedal eden od zaposlenih in dodal, da so vseeno dobili namig, da se bodo modni kosi znašli v ogromni kolekciji, polni luksuznih artiklov, ki so v lastiFloyda Maywetherja. Do nakupa je prišlo po tem, ko je njegov poslovni partner vstopil v trgovino in športnika poklical, da se tudi sam nemudoma oglasi in si ogleda ponudbo.