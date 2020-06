Forbes: Kylie Jenner ni milijarderka, je pa najbolje plačana zvezdnica

Pred meseci so Kylie Jenner razglasili za najmlajšo milijarderko, ki je za dobiček poskrbela sama. A so ji kasneje ta naziv odvzeli. Revija Forbes jo je iz seznama milijarderk izbrisala, ker naj bi 22-letnica prirejala zneske prodaje svojih kozmetičnih produktov in s tem zavajala potrošnike. Prave številke njenega dobička je sporočilo podjetjeCoty, ki je lani postalo delni lastnik podjetja mlade zvezdnice.