Forbes objavil seznam najbolje plačanih igralk: kraljuje Sofia Vergara

Forbes je objavil seznam, katere igralke so bile v obdobju od junija 2019 do junija 2020 najbolje plačane. Na prvem mestu je Sofia Vergara, ki je v enem letu zaslužila 43 milijonov dolarjev (približno 36,7 milijona evrov).

V teh 12 mesecih so se na seznamu zgodile neverjetne spremembe, saj so se skupni dohodki desetih igralk po podatkih Forbesa zmanjšali za skoraj 20 odstotkov. Izdaja je ta upad pripisala trajajoči pandemiji koronavirusa, ki je filmsko in televizijsko industrijo skoraj ustavila.

Med deset najbolje plačanih igralk se je letos prebila tudi Angelina Jolie, ki se je z 35,5 milijona dolarjev (približno 30,3 milijona evrov) uvrstila na drugo mesto. Sledi ji Gal Gadot z 31,5 milijona dolarjev (približno 26,9 milijona evrov). Melissa McCarthy je tako na četrtem mestu s 25 milijoni dolarjev (približno 21,3 milijona evrov), Meryl Streep je peta s 24 milijoni dolarjev (približno 20,5 milijona evrov), Emily Blunt si je prislužila šesto mesto z 22,5 milijona dolarjev (približno 19,2 milijona evrov), Nicole Kidman je pristala na sedmem mestu z 22 milijoni dolarjev (približno 18,8 milijona evrov) in premagala Ellen Pompeo. Na devetem mestu je Elisabeth Moss s 16 milijoni dolarjev (približno 13,6 milijona evrov), deseterico pa zaključuje Viola Davis, ki je zaslužila 15,5 milijona dolarjev (približno 13,2 milijona evrov).