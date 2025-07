Forenzični antropolog napovedal videz otrok Williama in Kate

Ko je bodoči angleški kralj dobil prvega otroka, so se mnogi spraševali, ali bo deček bolj podoben mami ali očetu. Nič drugače ni bilo, ko je par dobil še drugorojenko in tretjega sina, le da so takrat v javnost prišle skice, ki jih je s pomočjo tehnologije ustvaril ameriški forenzični antropolog Joe Mullins in z njimi napovedal, kako naj bi, sodeč po videzu staršev in genetike, v otroštvu izgledala princesa Charlotte in princ Louis.