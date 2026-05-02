Formula 1 v Miami privabila številne zvezdnike

Filmski igralec Jamie Foxx , DJ Khaled , raper Ludacris , priljubljena ustvarjalka vsebin za družbeno omrežje TikTok Alix Earle ter zvezdnica resničnostne televizije in podjetnica Bethenny Frankel . To je le nekaj odmevnih imen, ki so se poleg komika Kevina Harta in podjetnice ter vplivnice Hailey Bieber udeležila ene izmed zabav, ki potekajo v čast dirkaškemu vikendu formule 1 v Miamiju.

V Miamiju so te dni opazili tudi voditelja Jimmyja Fallona, igralca Patricka Schwarzeneggerja in pevki Liso in Rose, članici južnokorjeske zasedbe Blackpink.

Velika nagrada Miamija je vsako leto velik magnet za zvezdnike; v preteklih letih so prizorišče med drugim obiskali tudi Jeff Bezos, Ivanka Trump, David Beckham, Tom Brady, LeBron James in Serena Williams. Še več odmevnih imen, ki se zabav zaenkrat še niso udeležili, je pričakovati tudi letos.

Dirkači se po dobrem mesecu premora znova vračajo v akcijo. Najboljše izhodišče si je na kvalifikacijah privozil Lando Norris, sledita mu Kimi Antonelli in Oscar Piastri. Oboževalce tega športa čakajo tudi kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko. Celotno dogajanje bo na voljo na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, s kvalifikacijami pa ob 21.55.