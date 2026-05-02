Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Formula 1 v Miami privabila številne zvezdnike

Miami, 02. 05. 2026 15.22 pred 30 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Zvezdniki se v zbirajo v Miamiju

Oči ljubiteljev formule 1 so ta konec tedna uprte v Miami, kjer se odvija naslednja velika preizkušnja te sezone. V sončnem in toplem mestu se te dni mudijo tudi številna zvezdniška imena, od komika Kevina Harta do podjetnice in vplivnice Hailey Bieber.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Filmski igralec Jamie Foxx, DJ Khaled, raper Ludacris, priljubljena ustvarjalka vsebin za družbeno omrežje TikTok Alix Earle ter zvezdnica resničnostne televizije in podjetnica Bethenny Frankel. To je le nekaj odmevnih imen, ki so se poleg komika Kevina Harta in podjetnice ter vplivnice Hailey Bieber udeležila ene izmed zabav, ki potekajo v čast dirkaškemu vikendu formule 1 v Miamiju.

Velika nagrada Miamija je privabila številne zvezdnike.
FOTO: Profimedia

V Miamiju so te dni opazili tudi voditelja Jimmyja Fallona, igralca Patricka Schwarzeneggerja in pevki Liso in Rose, članici južnokorjeske zasedbe Blackpink.

Velika nagrada Miamija je vsako leto velik magnet za zvezdnike; v preteklih letih so prizorišče med drugim obiskali tudi Jeff Bezos, Ivanka Trump, David Beckham, Tom Brady, LeBron James in Serena Williams. Še več odmevnih imen, ki se zabav zaenkrat še niso udeležili, je pričakovati tudi letos.

Dirkači se po dobrem mesecu premora znova vračajo v akcijo. Najboljše izhodišče si je na kvalifikacijah privozil Lando Norris, sledita mu Kimi Antonelli in Oscar Piastri. Oboževalce tega športa čakajo tudi kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko. Celotno dogajanje bo na voljo na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, s kvalifikacijami pa ob 21.55.

Letalska družba izgubila prestižnega oskarja ruskega filmarja

Dekle pevca Red Hot Chili Peppers v bran njuni 33-letni razliki v letih

24ur.com F1 v Miami privabila številne hollywoodske zvezdnike
24ur.com Dirka formule 1 v Las Vegasu privabila številne zvezde
24ur.com Zvezdnik filma Batman na počitnicah na Mljetu
Moskisvet.com Je to nov zvezdniški parček?
24ur.com Znani zvezdniški gostitelji letošnje Met Gale
24ur.com Monako konec tedna privabil številne zvezdnike
24ur.com Taylor Swift vodilna 'podnebna zločinka': letos že na 170 zasebnih poletih
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692