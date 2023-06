Fotograf David LaChapelle: Z zvezdniki privabim v galerije mlade generacije

Priznani ameriški fotograf David LaChapelle na razstavi v Trstu razstavlja več kot 90 del, ki so plod njegove 40-letne kariere. Razstava z naslovom Strele zaobjema dela od njegovih začetkov v 80. letih prejšnjega stoletja pa vse do danes. Fotograf se loteva tako težkih družbenih tem kot tudi portretov zvezdnikov. Pred LaChapellov objektiv se je zvrstila kar zajetna četica zvezdnikov: od Angeline Jolie, Whitney Houston, Davida Beckhama (še brez tetovaž), Michaela Jacksona pa do Kim Karsdashian in Madonne. "Z zvezdniki privabimo v galerije mlade generacije. V objektiv skušam ujeti njihovo osebnost, naredim zgodbo, ki bo skozi fotografijo prikazala, kdo ta oseba je," razloži David LaChapelle.

V New York je prišel pri 15 letih, ko je zaradi psihičnih zlorab sošolcev zapustil srednjo šolo. Takrat je v velikem jabolku s polno žlico zajemal življenje 80. let Žural ga je v znamenitem klubu Studio 54, kjer pa je, kot pravi, vedno pil le sok. "Vse, kar sem rabil kot mladi fant, je glasba in ples. Zame je bila to fantastična izkušnja." Tam je prvič videl tudi legendarnega pop art umetnika Andyja Warhola, dve leti po prvem bežnem srečanju pa je pri njem že kot najstnik dobil prvo službo. "Andy Warhol je bil zelo radodaren in prijazen. Rad se je družil z mladimi ljudmi, ampak ne na čuden način. Ne v smislu gibanja Me Too. Ni bilo nič takega. Rad je imel energijo mladih ljudi in mi smo se radi družili z njim, saj je bil mlad po duši. Bil je tudi zelo zabaven," opiše legendarnega umetnika 60-letni fotograf.