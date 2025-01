Fotograf, ki je odkril Melanio Trump: Ni razmišljala o manekenstvu

OGLAS

Melania Trump je tudi na drugi predsedniški inavguraciji svojega moža Donalda Trumpa požela kar nekaj pozornosti. Za njen klobuk so namreč mnogi našli številne zabavne primerjave od legendarnega Zorra do risanih junakov. Stilistka informativnega programa Pro Plus Barbara Žgalin je z našo ekipo pokramljala o modni izbiri Melanie, o kateri trenutno govori ves svet. "Izbrala je ameriškega oblikovalca, kar se mi zdi sila pohvalno, ker običajno Melania posega po evropskih oblikovalcih - Dior in podobno. Tokrat se je odločila za ameriškega, kar je res pohvalno," je izpostavila Barbara dejstvo, ki je pritegnilo pozornost. "Kar se tiče klobuka, je meni osebno delovala zelo kostumografsko. Zelo togo, zelo strogo, tudi distancirano, predvsem zaradi tega, ker je imela klobuk potisnjen zelo na oči." Prva dama Amerike Melania Trump že od nekdaj slovi kot bolj hladna in zadržana, njena izbira klobuka pa je to mnenje ljudi le še bolj potrdila, je prepričana Barbara.

Melania Trump in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Pred skoraj štirimi desetletji pa je slovenski modni fotograf Stane Jerko tako rekoč odkril 16-letno Sevničanko na stopnicah Festivalne dvorane. "Tu se je pokazala kot zelo nedostopna, kot da ne želi komunicirati z drugimi ljudmi, vsaj meni se tako zdi," je Stane dejal o Melaniini modni izbiri na dan inavguracije, preden se je potopil v spomine. Melania Knavs, ki jo je leta 1987 na stopnicah ljubljanske Festivalne dvorane namreč spoznal sloviti modni fotograf, je bila precej bolj odprto in preprosto dekle, ki o manekenskem poklicu nikoli ni razmišljalo. "Nisem imel občutka, da bi jo kaj posebej navduševalo, da bi to počela," je pojasnil Stane. "Zanimalo jo sicer je, ampak da bi bila navdušena in rekla: 'Kdaj pa lahko dobim te fotografije?', to pa ne. Ona sploh ni želela teh fotografij, ni me niti poklicala, da bi me zanje prosila." A njuno srečanje je takrat 16-letni srednješolki iz Sevnice popolnoma spremenilo smer življenja. "Ko sem jo jaz fotografiral, se spomnim, sem prišel po stopnicah dol, tam pa vidim eno mlado, lušno dekle. Pa dolge lase je imela, kot se spomnim." Stane je takrat pomisli, "da bi bila primerna za manekenko."

Melania Trump blestela v črno-beli kreaciji na zabavi po inavguraciji. FOTO: AP icon-expand