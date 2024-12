Fotograf Lepe Brene: Laž je, da sem padel nanjo

Lepa Brena si je na tretjem koncertu v zagrebški Areni zlomila gleženj, potem ko je nanjo z odra nesrečno padel snemalec. Čeprav identitete tega javno niso razkrili, se je ob tej priložnosti oglasil znani fotograf Dušan Petrović , ki je bil zadolžen za fotografiranje njenega koncerta in zanikal, da je on tisti, ki je padel nanjo.

"Po tem večeru smo vsi potrebovali nekaj časa, da smo prišli k sebi. Brena, še enkrat ste pokazali, kaj pomeni biti profesionalec. Dali ste vse od sebe, kar ste lahko, sedaj pa si lepo spočijte in okrevajte, mi pa vam bomo stali ob strani in čakali, da znova napolnite zagrebško Areno," je Petrović zapisal na družbenem omrežju.

Fotograf je zanikal še govorice, da je bil prav on tisti, ki je padel na pevko: "Ker je moj telefon poln sporočil, bi rad pojasnil, da so objave na Twitterju in TikToku navadna laž in izmišljotina. Nisem jaz tisti, ki je padel nanjo, v tistem trenutku sem bil na čisto drugem koncu Arene in nisem niti videl, kdaj se je to zgodilo."

Kljub bolečinam zaradi zlomljenega gležnja je Brena odpela 23 pesmi, občinstvo pa ni niti opazilo, da je z njo kaj narobe. O poškodbi je javnost šele pozneje obvestil organizator koncerta, ki je sporočil, da je bila operirana in da morajo prestaviti preostala dva datuma koncertov.