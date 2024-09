Fotograf padel na rdeči preprogi v Benetkah, George Clooney navdušil z gesto

George Clooney in njegova žena Amal sta se pred kratkim udeležila premiere njegovega novega filma Wolfs, ki so ga predstavili na filmskem festivalu v Benetkah, kjer sta jima družbo delala soigralec Brad Pitt in njegova spremljevalka Ines de Ramon. Četverica je skupaj pozirala fotografom, Clooney pa je navdušil, ko je pomagal fotografu, ki se je med opravljanjem svojega dela spotaknil.