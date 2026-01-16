Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Slavni maček zaznamoval uradni obisk poljskega predsednika v Londonu

London, 16. 01. 2026 18.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Fotograf poljskega predsednika se je spotaknil ob priljubljenega mačka Larryja.

Fotograf poljskega predsednika se je med uradnim obiskom v Londonu nerodno spotaknil ob mačka Larryja, ikono naslova Downing Street 10, kjer domuje britanski premier. Dogodek je nasmejal javnost, kosmatincu, ki že desetletje spremlja tamkajšnje predsednike vlade, pa prinesel še več oboževalcev, ki jih je navdušila njegova simpatičnost.

V Londonu, na uradnem naslovu britanskega premierja, se je skoraj zgodil mednarodni incident, se šalijo uporabniki družbenih omrežij. Uradni fotograf poljskega predsednika Karola Nawrockega se je namreč po nesreči spotaknil ob mačka Larryja, čigar uradni naziv je glavni lovec na miši v kabinetu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Prikupen prizor so z vseh zornih kotov posneli njegovi kolegi, fotografije pa so kmalu postale viralne. Prigoda je nasmejala tudi poljskega predsednika, ki je tedaj zapuščal stavbo.

Kosmatinec je tamkajšnji javnosti izjemno znan, že več kot desetletje namreč nadzira delo britanskih voditeljev. V tem času je iz rezidence pospremil pet premierjev, lani pa je sprejel novega stanovalca, Keira Starmerja.

Na sedež britanske vlade ga je pripeljal takratni premier David Cameron, ki ga je leta 2011 rešil iz zavetišča. Od takrat je maček, ki bo ta mesec dopolnil 19 let, postal izjemno priljubljen med britansko javnostjo, ki ga vsak dan razveseljuje z raznimi darili in priboljški.

maček premier London fotografije predsednik

Chiara Ferragni oproščena obtožb goljufije: 'Nočna mora je končana'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450