Slavni maček zaznamoval uradni obisk poljskega predsednika v Londonu

V Londonu, na uradnem naslovu britanskega premierja, se je skoraj zgodil mednarodni incident, se šalijo uporabniki družbenih omrežij. Uradni fotograf poljskega predsednika Karola Nawrockega se je namreč po nesreči spotaknil ob mačka Larryja , čigar uradni naziv je glavni lovec na miši v kabinetu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Prikupen prizor so z vseh zornih kotov posneli njegovi kolegi, fotografije pa so kmalu postale viralne. Prigoda je nasmejala tudi poljskega predsednika, ki je tedaj zapuščal stavbo.

Kosmatinec je tamkajšnji javnosti izjemno znan, že več kot desetletje namreč nadzira delo britanskih voditeljev. V tem času je iz rezidence pospremil pet premierjev, lani pa je sprejel novega stanovalca, Keira Starmerja.

Na sedež britanske vlade ga je pripeljal takratni premier David Cameron, ki ga je leta 2011 rešil iz zavetišča. Od takrat je maček, ki bo ta mesec dopolnil 19 let, postal izjemno priljubljen med britansko javnostjo, ki ga vsak dan razveseljuje z raznimi darili in priboljški.