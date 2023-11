Fotograf poroke Toma Cruisa in Katie Holmes: Delovala sta zaljubljena

Katie Holmes in Tom Cruise sta se leta 2006 poročila v Italiji, med povabljenimi 150 gosti pa so bili tudi številni zvezdniki. Čeprav sedaj že nekdanja zakonca o skupnem času v javnosti ne govorita, je o njunem poročnem dnevu sedaj spregovoril fotograf Robert Evans, ki je bil zadolžen za poročno fotografiranje.

Poroka zdaj že nekdanjih hollywoodskih zakoncev Toma Cruisa in Katie Holmes je bila ena tistih, o katerih je govoril ves svet, a so podrobnosti tistega dne ostale poznane samo tistim, ki so bili prisotni na njuni poroki. Kako je bilo vse skupaj v resnici videti tistega dne pred 17 leti, je zdaj razkril fotograf Robert Evans, ki je poskrbel za njune poročne fotografije.

icon-expand Tom Cruise in Katie Holmes FOTO: Reuters

Slavni par se je novembra 2006 poročil na gradu Odescalchi v Braccianu v Italiji, na seznamu povabljenih pa je bilo kar nekaj zvezdnikov. Tam je bil tudi fotograf Robert Evans, ki je posnel okoli pet tisoč fotografij in s fotoaparatom zabeležil utrinke z njune čarobne poroke. Zdaj se je odločil, da bo za Yahoo Entertainment razkril nekaj prej neznanih podrobnosti tistega dne in dodal, da sta bila Tom in Katie videti naravno sproščena in da je bila njuna ljubezen resnična in pristna. Zvezdnika sta veljala za enega najlepših hollywoodskih parov, mnogi pa se še dobro spominjajo prizorov iz šova Oprah Winfrey, med katerimi ji je ljubezen izpovedal s skakanjem po kavču v studiu. Par se je zaročil v Parizu, večno zvestobo pa sta si obljubila nekaj mesecev po rojstvu hčerke Suri. Po poročanju E!News naj bi poroka, ki je vključevala ognjemet nad gradom iz 15. stoletja, stala več kot tri milijone evrov, zdaj pa jo je opisal tudi Evans. Ko je govoril o pripravah na dogodek, je dejal, da so ga prosili, naj predloži svoje prejšnje delo v obravnavo, skupaj s celo vrsto drugih fotografov, preden ga je najel precej navdušeni Cruise.

"Ko sem ga prvič srečal, je bil zelo navdušen, da me bo spoznal. Bilo je približno v času, ko se je zgodil skok s kavča. Ampak bil je zares prijazen. Rekel mi je, da je zelo vesel, da me je spoznal in dodal, da je bil ob ogledu mojega portfelja takoj prepričan, da sem pravi za delo. Prvič sem srečal Toma Cruisa in to mi je povedal v prvi minuti najinega srečanja. Samo zahvalil sem se mu. Nisem ravno dober s komplimenti," je dodal. Evans in njegov fotografski kolega sta kmalu odletela na lokacijo v Rimu in se nastanila v sosednjem hotelu od mladoporočencev. Fotografiral je dva dni dogajanja pred uradno slovesnostjo s 150 gosti, med katerimi so bili Jennifer Lopez, David in Victoria Beckham, Will Smith z Jado Pinkett Smith ter številni drugi. Kmalu po tem, ko se je navadil, da je obdan z zvezdniki, je začetno navdušenje minilo, sam pa se je posvetil delu. Evans je opisal tudi, kako je sam doživljal bodoča mladoporočenca in kako sta se obnašala drug ob drugem. "Vse skupaj se mi je zdelo zelo resnično in naravno. Kot da se imata lepo in sta zaljubljena. Med delom o tem ne razmišljam, a fotografije to odražajo. Sta igralca, lahko bi igrala, a jaz sem bil tam in posnel vse, kar sem videl," je izjavil.