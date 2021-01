Fotografi na plaži ujeli Natalie Portman z družino

Natalie Portman, ki bo letos junija dopolnila okrogli 40. rojstni dan, z družino uživa na avstralskih plažah. Fotografom je v objektiv uspelo ujeti slavno igralko in njenega moža Benjamina Millepieda, ki sta si v javnosti izkazovala naklonjenost.

icon-expand Natalie Portman z družino uživa na plaži v Avstraliji. FOTO: Profimedia

Natalie Portman te dni z družino uživa na toplem. Trenutno se mudi v Avstraliji, kjer je združila prijetno s koristnim. Med odmori snemanja četrtega dela filma Thor 4 prosti čas najraje preživlja s svojimi najdražjimi. Fotografi so z oskarjem nagrajeno igralko ujeli v objektiv, ko je bila z možem Benjaminom Millepiedom in otrokoma, 9-letnim Alephom in 3-letno Amalio, na plaži. Otroka sta predvsem uživala v raziskovanju morskega sveta in nabirala školjke, starša pa sta jima pri tem tudi pomagala.

icon-expand Natalie Portman s hčerko na plaži FOTO: Profimedia

39-letna igralka v nasprotju z nekaterimi drugimi zvezdnicami svojega življenja ne razkazuje na družbenih omrežjih. Fotografije, ki so prišle v javnost, so prava redkost, saj slavna zakonca svojih čustev skoraj nikoli ne razkazujeta v javnosti. Tokrat pa so ju ujeli v objektiv v trenutku, ko sta se objemala.

icon-expand Zaljubljenca Natalie in Benjamin si v javnosti redko izkazujeta čustva. FOTO: Profimedia

Igralka, ki je leta 2011 prejela oskarja za glavno vlogo v filmuČrni labod, in Benjamin sta se spoznala na snemanju filma Črni labod režiserjaDarrena Arronofskega, ko je priznani, v Franciji rojeni koreograf in glavni plesalec newyorškega baleta Natalie učil baletnih gibov. Leta 2012 sta se sprehodila do oltarja, ljubezen pa sta okronala z dvema otrokoma.