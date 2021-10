Fotografi na večerji ujeli Rihanno in Johna Mayerja

43-letnik in deset let mlajša zvezdnica barbadoških korenin sta se povezala že leta 2013. Njuna povezava se prepleta še z enim poznanstvom iz sveta zabave. Prijatelja naj bi postala v času, ko je bil Mayer v zvezi s Katy Perry , ta pa v ožji Rihannin krog spada že vrsto let. Perryjeva in Mayer sta se pričela dobivati leta 2012 po njeni ločitvi od Russella Branda . Nato sta se februarja 2014 razšla in se znova našla januarja 2015. Sedaj je Katy srečna z igralcem Orlandom Bloomom , s katerim ima tudi hčer Daisy.

Mayer je trenutno samski, oboževalci pa so ga večkrat opazili na spletni aplikaciji za zmenke, še posebno aktiven je bil takoj po tem, ko so ga povezovali z igralko Jennifer Aniston in pevko Jessico Simpson. Pred kratkim so ga ujeli na zmenku z ameriško pisateljico in igralko Cazzie David, s katero sta večerjala v vročem zbirališču slavnih, restavraciji Katsuya. Hčer igralca in ustvarjalca serije Nikar tako živahno, Larryja Davida, z glasbenikom povezujejo že od leta 2018, ko je nastopil kot pogovorni gost med njenim javljanjem v živo z Instagrama. Rihanna je z raperjem A$AP Rockyjem srečna že od lanskega leta, skupaj pa sta se udeležila tudi modnega dogodka MET gala.