Fotografi prvič po približno 40 letih v javnosti opazili soproga Dolly Parton

Pred kratkim so v javnosti zaokrožile fotografije soproga glasbeniceDolly Parton, ki so ga fotografi v svoje objektive ujeli prvič po približno štirih desetletjih. 77-letni Carl Dean, ki je s Partonovo poročen že približno 53 let, se je namreč že pred leti odločil, da se bo umaknil na zasebno posest v Brentwoodu in da se ne bo več medijsko izpostavljal. Njegove zdajšnje fotografije so zato prava redkost, saj se je približno 40 let spretno skrival pred fotografskimi objektivi.

77-letni Carl Dean na poti iz pošte v kraju Brentwood (ameriška zvezna država Tennessee). FOTO: Profimedia

Fotografi so ga opazili na poti iz brentwoodske pošte, viri pa so za DailyMailpojasnili, da se je že pred leti odločil za samotarsko življenje in da na ulice stopi samo, ko je to res nujno:''Hišo zapušča le ob redkih priložnostih, ko gre za nekaj nujnega. Izogiba se tudi interakciji z drugimi ljudmi, razen če je to res potrebno. Je popolno nasprotje Dolly. Je zelo zaprte narave in v celem tednu morda le nekajkrat zapusti hišo.''

Carl naj bi bil Dollyjino popolno nasprotje. FOTO: Profimedia

Ne le, da je Carl ženino popolno nasprotje – zakonca že več let ne živita skupaj. Po pisanju tujih tabloidov naj bi s Partonovo vodila precej neodvisni življenji, kar je v enem od preteklih intervjujev potrdila tudi Dolly, ki se je med govorom o njunem zakonu pošalila: ''Ključ do dobrega in dolgega zakona je preprost: bodi čim dlje stran! (smeh)''