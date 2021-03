Fotografi ujeli Katy Perry na sprehodu s hčerko

Katy Perry in njen zaročenec, igralec Orlando Bloom, uživata v oddihu. Zaljubljenca sta sprva upala, da bosta vsaj za nekaj dni ubežala žarometom in si napolnila baterije, a sta se zmotila.

Fotografom se je zopet nasmehnila sreča, saj so 36-letno pevko ujeli, ko se je sprehajala z vozičkom, v katerem je počivala njena prvorojenka Daisy Dove. Čeprav smo vajeni, da je pred kamero vedno do potankosti urejena, pa so jo tokrat fotografirali v preprostih "dopustniških" oblačilih – v majici brez rokavov in športnih pajkicah, kombinacijo pa je dopolnila s kapo, na kateri je z velikimi tiskanimi črkami pisalo ''mama''. Katy, ki je velika zagovornica počasnega okrevanja po porodu, je malo Daisy oblekla v modra oblačila, pred močnim tropskim soncem pa jo je zaščitila z očarljivim belim klobučkom.