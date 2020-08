Fotografi ujeli Portio de Rossi: Ellen se počuti odlično

Igralka, ki je svoji soprogi stopila v bran že pred dnevi, ko je na Instagramovem profilu objavila kratek, a jedrnat zapis: ''Stojim ob Ellen,'' je tokrat izjavo ponudila kar med sprehodom, na katerem so jo prestregli fotografi. Povedala je, da se Ellen počuti odlično in da ostaja voditeljica pogovornega šova. To je hkrati prva uradna potrditev glede prihodnosti nekoč izjemno priljubljene oddaje.

Portio de Rossi so fotografi ujeli v Santa Barbari, medtem ko je sprehajala dva psa, družbo pa ji je delala mama Margaret. Paparaci so igralki ter znani voditeljici pogosto za petami, tokrat pa so ob fotografijah želeli pridobiti tudi nekaj odgovorov o trenutnem počutju Ellen DeGeneres.

Voditeljica in ustvarjalka pogovornega šova, ki so jo nekateri sodelavci označili za hladno in ji očitali, da z zaposlenimi ni ravnala najbolje, se na podporo žene lahko zmeraj zanese. Portia je podporo sopotnici izkazala že pred dnevi, ko je na svojem Instagramovem profilu objavila preprost zapis ''Stojim ob Ellen DeGeneres'', njenemu vzoru pa so sledili številni zvezdniki. Svoje lepe spomine na gostovanje v šovu so delili Katy Perry, Kevin Hart, Diane Keaton in drugi.

De Rossijevo so fotografi na sprehodu prestregli med hojo do avtomobila in ji navrgli tudi nekaj vprašanj. Zvezdnica se je odzvala in na vprašanje o tem, kako se Ellen počuti, odgovorila, da ji gre dobro. Fotograf pa ni odnehal in je želel izvedeti še, ali bo 62-letnica nadaljevala z vodenjem pogovornega šova, ki je bil toliko let izjemno priljubljen med gledalci po vsem svetu. Po daljši tišini je De Rossijeva s kratko potrditvijo razkrila, da Ellen za zdaj ostaja na voditeljskem stolčku.

