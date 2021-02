Fotografi v objektiv ujeli nosečo Pippo Middleton

37-letna Pippa Middleton, mlajša sestra Kate Middleton, ki se je maja 2017 poročila z Jamesom Matthewsom, bo kmalu spet zibala. Fotografi so bodočo mamico ujeli na londonskih ulicah, nosečniški trebušček pa se ji že pozna.

icon-expand Nasmejana Pippa Middleton pričakuje drugega otroka. FOTO: Profimedia

Družina Pippe Middleton se bo kmalu povečala za še enega člana ali članico. Fotografom se je tokrat nasmehnila sreča, saj so slavno nosečnico ujeli v objektiv, medtem ko je s sinom hitela po opravkih. Kot kaže, ji druga nosečnost dobro dene, saj je bila odlično razpoložena. Nosečniški trebušček je tokrat odela v čudovit zimski karirasti plašč, obula je udobne gležnjarje z nizko peto, stajlingu pa je dodala še sončna očala. Novica, da Pippa in njen mož James Matthews drugič pričakujeta naraščaj, je v javnost prišla decembra lani. Za Pipine starše, Carole in Michaela Middletona, bo to že peti vnuk ali vnukinja, saj ima njena sestra Kate s princem Williamom tri otroke: Georgea,Charlotte inLouisa.

"Pippa in James sta navdušena, to je fantastična novica v letošnjem težkem letu. Vsa družina je navdušena," je vir povedal za Page Six, ki je prvi objavil novico.

icon-expand Fotografi so nosečnico ujeli na sprehodu. FOTO: Profimedia

37-letna Pippa in 45-letni James Matthews sta se prvega otroka, sina Arthurja, razveselila oktobra 2018. Pippa je sledila stopinjam svoje sestre Kate Middleton in rodila v bolnišnici St. Mary, v kateri je svoje tri otroke rodila tudi Kate. Finančnik in osem let mlajša Pippa sta se poročila maja 2017 v cerkvi sv. Marka v Englefieldu v Berkshiru.