Fotografi v objektiv ujeli nosečo princeso Eugenie

Paparaci so britansko princeso Eugenie Yorško, hčerko princa Andrewa in Sarah Ferguson, ujeli na ulicah Londona, ko se je z možem odpravila po vsakodnevnih opravkih. Nosečniški trebušček je tokrat sicer skrivala pod plaščem, a fotografom se je še pred tem nasmehnila sreča, saj so ga uspeli ujeti v objektiv. Bodoča mamica je ob tej priložnosti nosila obleko s cvetličnim potiskom, celotnemu stajlingu pa je dodala pas, ki je poudaril njen zaobljen nosečniški trebušček.

Novica, da bosta Eugenie in Jack Brooksbankdobila naraščaj, je v javnost prišla prejšnji mesec."Njena visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z velikim veseljem sporočata, da na začetku leta 2021 pričakujeta otroka," so zapisali v uradni izjavi iz londonske Buckinghamske palače. "Vojvoda Yorški in Sarah, vojvodinja Yorška, gospod in gospa Brooksband ter kraljica in vojvoda Edinburški so navdušeni nad veselo novico."