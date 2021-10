Fotografi v objektiv ujeli sina Toma Cruisa in Nicole Kidman

Tomu Cruisu in Nicole Kidman imata iz zakona, ki se je končal pred dvema desetletjema, sina Connorja in hčer Isabello. 26-letnik in njegova dve leti starejša sestra se redko pojavita v javnosti, Connorja pa so v preteklih dneh fotografi ujeli v objektiv, ko se je na Beverly Hillsu odpravil do svojega rdečega ferrarija.

Le nekaj dni po tem, ko se je Connor z očetom Tomom Cruisom pojavil na bejzbolski tekmi, je bil opažen med druženjem s prijateljem. Fotografi so ga ujeli, ko se je odpravljal do rdečega ferrarija. Oblečeno je imel svetlo modro majico z dolgimi rokavi in temne hlače, na glavi pa je imel čepico s ščitkom in sončna očala. icon-expand Connor Cruise FOTO: Profimedia Connor se v javnosti le redko pojavi v družbi slavnega očeta, pred dnevi pa sta se udeležila tekme med ekipama San Francisco Giants in Los Angeles Dodgers v San Franciscu. Oba sta se v dogajanje na zelenici zelo vživela, pozneje pa sta se celo fotografirala z oboževalci. Tom in Nicole sta otroka posvojila v 90. letih prejšnjega stoletja, ko sta bila med letoma 1990 in 2001 poročena. Isabella in Connor sta tako kot oče del scientološke cerkve. Nicole je sicer znana po tem, da o Isabelli in Connorju ter o zakonu s Tomom v javnosti ne govori, novembra 2018 pa je v intervjuju za avstralsko revijo Who dejala, da ne bi nikoli ogrozila svoje vezi z otrokoma, ker sta se odločila, da ostaneta člana kontroverzne cerkve. PREBERI ŠE Neprepoznavni Tom Cruise: 'Kaj se dogaja z njegovim obrazom?' "Sama sprejemata svoje odločitve. Odločila sta se, da bosta del scientologije, moja naloga matere pa je, da ju imam rada. Imam se za zgled strpnosti, saj verjamem, da se mora otrok ne glede na to, kako se odloči, zavedati, da bo vedno deležen materine ljubezni, in jaz sem zanju vedno dosegljiva. Naloga staršev je, da vedno nudijo brezpogojno ljubezen," je v intervjuju dejala Nicole. Nicole se je leta 2006 poročila s pevcem Keithom Urbanom, s katerim imata dve hčeri, 13-letno Sunday Rose in 10-letno Faith Margaret. Tudi Tom se je leta 2006 poročil, in sicer z igralko Katie Holmes. Skupaj imata 15-letno hči Suri, par pa se je po šestih letih zakona ločil.