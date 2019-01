Fotografi v svoje objektive ujeli redko videnega sina Nicole Kidman in Toma Cruisa

Nicole Kidman in Tom Cruise sta v svojem 11-letnem zakonu posvojila sva otroka: 26-letno Isabello Jane Cruise, ki se danes ukvarja s frizerstvom in 24-letnega Connorja Cruisa, ki je DJ. Slednjega so fotografi pred kratkim uspeli ujeti v svoje fotografske objektive.

Igralca Tom Cruise in Nicole Kidmansta bila poročena od leta 1990 do leta 2001, v 11-letnem zakonu pa nista imela svojih otrok, temveč sta dva posvojila: danes 26-letno frizerko Isabello Jane Cruise ter 24-letnega DJ-a Connorja Cruisa. Oba otroka se držita stran od zvezdniških žarometov, kar sta dokazala tudi z izbiro svoje karierne poti, ki je vse prej kot podobna tisti, po kateri že več desetletij stopata njuna, zdaj že 18 let ločena starša. Nicole in Tom sta v svojem 11-letnem zakonu posvojila dva otroka, svojih pa nista imela FOTO: Profimedia Fotografi so pred kratkim v svoje fotografske objektive uspeli ujeti 24-letnika, ki je v večernih urah zapuščal restavracijo Madeo v Beverly Hillsu. Največ pozornosti je pritegnil z gosto brado in tetovažami na desni roki. FOTO: Profimedia Ker se Isabella in Connor izogibata paparacem, so nastale fotografije prava redkost. Vse o njunem zasebnem življenju je bolj ali manj zavito v skrivnost, saj tako Tom kot Nicole svojih otrok nikoli nista želela medijsko izpostavljati. 51-letnica je namreč v enem izmed intervjujev pred leti dejala: ''Varujem zasebnost svojih otrok. To se mi zdi zelo pomembno ... S 150 odstotno gotovostjo pa lahko zatrdim, da bi za njih dala svoje življenje.'' Nicole je danes poročena z glasbenikom Keithom Urbanom, s katerim ima dva otroka, hčerki Sunday in Faith Urban. Redkost: Connorja so paparaci ujeli v svoje fotografske objektive FOTO: Profimedia Connor je leta 2014 za revijo Women's Day povedal, da je njegov odnos z mamo stabilen in da jo ima zelo rad: ''Rad imam svojo mamo. Vseeno mi je, kaj ljudje govorijo ... Vem, da je najin odnos lep in stabilen. Zelo jo imam rad.''