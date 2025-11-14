Svetli način
Tuja scena

Fotografi zahtevali nasmeh, zvezdnica odvihrala z rdeče preproge

London, 14. 11. 2025 10.03

Millie Bobby Brown se je v Londonu udeležila premiere pete sezone serije Stranger Things. Na rdeči preprogi je pozirala fotografom vse do trenutka, ko so ti od nje zahtevali, naj se nasmehne. "Nasmehnem naj se? Ti se nasmehni," jim je odrezavo dejala in odvihrala z rdeče preproge. Trenutek, ki so ga ujele kamere, je hitro obšel splet.

Ekipa priljubljene serije Stranger Things se trenutno mudi na Otoku, kjer se je odvila glamurozna premiera težko pričakovane zadnje sezone. Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi glavna zvezdnica Millie Bobby Brown. 21-letnica je fotografom pozirala v elegantni črni toaleti, ti pa so na eni točki pričeli na zvezdnico vpiti, naj se nasmeje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nasmehnem naj se? Ti se nasmehni," jim je odrezavo dejala igralka in odvihrala z rdeče preproge. Trenutek, ki so ga ujele kamere, je hitro obšel splet in uporabnike razdelil na tiste, ki so mlado zvezdnico podprli, ter tiste, ki niso razumeli, zakaj se je tako razjezila.

"Ne razumem obsesije s tem, da se morajo ženske na rdeči preprogi smejati," je zapisala ena od uporabnic, medtem ko je druga dodala: "Način, kako je odkorakala z rdeče preproge, je precej ikoničen." Eden od uporabnikov je dodal, da je Millie del mlade generacije zvezdnikov, ki jasno postavlja meje in opozarja na trenutke, ko se počuti nelagodno.

Fotografi zahtevali nasmeh, Millie Bobby Brown odvihrala z rdeče preproge.
Fotografi zahtevali nasmeh, Millie Bobby Brown odvihrala z rdeče preproge. FOTO: Profimedia

Pred tednom dni so premiero pete sezone serije proslavili tudi v Los Angelesu, kjer je pozornost javnosti zopet pritegnila mlada igralka, a zaradi povsem drugega razloga. Po novici, da naj bi proti soigralcu Davidu Harbourju domnevno vložila pritožbo zaradi ustrahovanja in nadlegovanja, je namreč z njim nasmejano pozirala objektivom.

Ne le, da sta fotografom skupaj pozirala za fotografije, med poziranjem sta se zabavala, si šepetala na uho in se na široko režala. Na dogodku nihče od njiju ni komentiral poročanj o pritožbi.

Millie Bobby Brown stranger things london rdeča preproga fotograf
