Fotografi zahtevali nasmeh, zvezdnica odvihrala z rdeče preproge

Ekipa priljubljene serije Stranger Things se trenutno mudi na Otoku, kjer se je odvila glamurozna premiera težko pričakovane zadnje sezone. Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi glavna zvezdnica Millie Bobby Brown . 21-letnica je fotografom pozirala v elegantni črni toaleti, ti pa so na eni točki pričeli na zvezdnico vpiti, naj se nasmeje.

"Nasmehnem naj se? Ti se nasmehni," jim je odrezavo dejala igralka in odvihrala z rdeče preproge. Trenutek, ki so ga ujele kamere, je hitro obšel splet in uporabnike razdelil na tiste, ki so mlado zvezdnico podprli, ter tiste, ki niso razumeli, zakaj se je tako razjezila.

"Ne razumem obsesije s tem, da se morajo ženske na rdeči preprogi smejati," je zapisala ena od uporabnic, medtem ko je druga dodala: "Način, kako je odkorakala z rdeče preproge, je precej ikoničen." Eden od uporabnikov je dodal, da je Millie del mlade generacije zvezdnikov, ki jasno postavlja meje in opozarja na trenutke, ko se počuti nelagodno.