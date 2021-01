Fotografi znova ujeli Olivio Wilde in Harryja Stylesa

Harry Styles in Olivia Wilde, po tem, ko so v javnost prišle njune prve skupne fotografije s poroke pevčeve agentke, zveze več ne skrivata. 26-letnika so fotografi opazili v družbi prijateljev in nove izbranke v kalifornijski Santa Barbari. Njuni dotiki in pogledi so bili zelo zgovorni, z gestami pa sta samo potrdila to, o čemer se govori v preteklih dneh - par je v zvezi, kljub razliki v letih, zelo srečen.