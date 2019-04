Fotografija J.Lo in Alexa, ki je pritegnila pozornost Halle Berry

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez

Jennifer Lopezin Alex Rodriguez sta se prejšnji mesec zaročila. Bodoči ženin je šel na kolena in svojo izbranko zaprosil za roko s 15-karatnim diamantom, katerega vrednost je ocenjena med enim in petimi milijoni evrov.

Zaljubljenca o datumu poroke že resno razmišljata. Ali sta ga že dokončno izbrala, za zdaj ni znano. Da je pri njima ljubezen v zraku, je dokaz tudi najnovejša fotografija, ki jo je J.Lo objavila na Instagramu. Na njej na bejzbolski zelenici v čevljih z visoko peto strastno poljublja svojega zaročenca.