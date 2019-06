Fotografija J.Lo, ki je razdvojila njene oboževalce

To je samo eden od številnih kostumov, v katerem J.Lo nastopa na turneji It's My Party.

49-letna pevka je z oboževalci delila fotografijo, ki je nastala med njenim koncertom v kraju San Antonio. Z njo se je sicer zahvalila vsem obiskovalcem, ki so si prišli ogledat njen koncertni spektakel: ''San Antonio, hvala za vso ljubezen nocoj!!!'' Na fotografiji nosi enega od številnih kostum, v katerem več pokaže kot pa skrije. Ker je bila fotografija posneta pod čudnim kotom, zvezdnica ni naredila nobene usluge. Še več zaradi nje so bili oboževalci ogorčeni.

''Všeč si mi, ne me razumeti narobe, ampak mislim, da si malo prestara za takšen način nastopanja ... Poskušaj biti malo bolj fina in primerna za svoja leta,'' je nekdo zapisal pod njeno fotografijo, na kateri nosi bel kostum. ''50 let si stara. Spoštuj se,'' se je glasil drugi.

''Resnično si želim, da ženske ne bi kazale toliko svojih teles, da lahko cel svet gleda na slikah. Dojeli smo .... si v odlični formi in trdo delaš za to, kar se vidi. Resnično si videti čudovito in si zaslužiš, da si na to ponosna. Ampak resno ..... neprijetno je gledati to sliko. In ne poskušam biti sovražna v nobenem primeru in nisem ljubosumna ... Resnično si želim, da bi ženske želele objavljati fine fotografije sebe. Mlada dekleta se namreč idealizirajo z zvezdnicami, kot si ti, in to jih bo samo spodbudilo k temu, da bodo pokazale več in po možnosti bodo še premlade.''

So se pa našli tudi tisti, ki razumejo, da je kostum pač del šova in so pevki, ki bo naslednji mesec praznovala abrahama, stopili v bran. Nekdo je celo zapisal, da je njena poletna turneja ena najboljših, kar so jih videli.

''Pomirite se, ljudje. To je kostum za nastop. Za svojo starost je videti neverjetno. Nekateri izmed nas si prizadevamo, da bi ostali zdravi. Rada te imam, J.Lo. Moda prihaja in odhaja, vendar talent živi večno. Še naprej ustvarjaj glasbo in poskrbi, da bodo vsi plesali po tvojem ritmu.''