Fotografija Kate Middleton, ki jo je posnel 10-letnik, požela navdušenje

Kate Middleton se je družila z otroki med obiskom bolnišnice Evelina London. 38-letna vojvodinja Cambriška se je udeležila delavnice, pri kateri so morali bolniki pokazati ilustracijske in fotografske spretnosti.

Luke, ki prihaja iz Rainhama v Kentu na jugovzhodu Anglije, je zbral več kot 16.500 evrov (14.000 angleških funtov) donacij za delovanje bolnišnic. Sredstva je zbiral tako, da je prodajal venčke iz krp, ki sta jih pripravila skupaj s sestro. Denar je zbiral tudi tako, da se je udeležil sponzorskega plavanja, dražb ... Deček je imel prirojeno srčno bolezen in so ga prvič operirali le pet dni po rojstvu. Luke je za fotografijo vojvodinje dejal, da ni bil nervozen in dodal: "Vzel jo bom domov in jo za vedno ohranil." Spomnimo, da je tudi Kate ljubiteljska fotografinja, ki rada stopi za fotografski objektiv.

10-letni deček je še rekel: "Želeli smo se samo zahvaliti vojvodinji za obisk in ker je preživela nekaj čas tukaj. Mislim, da je bila ganjena. Rekel sem ji, da imam na isti dan rojstni dan kot njen sin George in da je moja sestra stara štiri leta, tako kot njena hčerka Charlotte."