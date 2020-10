Fotografija, ki je razdelila Victorijine oboževalce

Največ pozornosti je seveda pritegnila prva fotografija, na kateri si slavni očka in hčerka dajeta na usta poljubček, na drugi pa pozirata v objemu in gledata naravnost v kamero. Prva fotografija je razdelila Victorijine sledilce, ki so pod objavo začeli razpravljati, ali je takšna fotografija primerna.

Ampak ljudje imajo različna mnenja o tem. "Ljudje poljub na usta povezujejo z intimo oziroma to vidijo kot dejanje med dvema ljubimcema, a vendar v nekaterih kulturah to počnejo s katero koli osebo, ki jo imajo radi ter znajo ločiti ljubezen in naklonjenost od intime," je nekdo zapisal. "Priti moramo do te stopnje, ko nam takšna stvar ne bo čudna, ker imamo očitno sami s sabo težave."

Nekateri pa so Victorii in Davidu stopili v bran in zapisali: "Hvala, ker si pokazala, da je povsem normalno in prav, da oče poljubi hčerko na usta kot znak ljubezni in prave naklonjenosti!"Nato se je oglasil še nekdo, ki je bil podobnega mnenja: "Otroke sem že od nekdaj poljubljala na usta in s tem nimam težav, pa tudi oni jih nimajo. Še zdaj to počnem, ko sta stara 24 in 18 let ... Mislim, da je morda čas, da se vprašate, zakaj mislite, da je čudno. To je ljubka in nedolžna gesta."