Fotografija, ki jo je posnel njen štiriletni sin, požela val navdušenja

''Fotografijo je posnel Sasha Piqué Mebarak, moj novi 4-letni fotograf,'' je pod njo s ponosom zapisala 42-letna Kolumbijka, ki na fotografiji kar žari, v njenih očeh pa se jasno vidi, da je na svoj podmladek še kako ponosna. Sashino delo je pritegnilo veliko zanimanja tudi pri pevkinih sledilcih, saj je fotografija v 15 urah dobila že milijon všečkov. Pod njo pa so se vsuli številni komentarji, da je Shakira prava lepotica in da ima njen najmlajši sin velik talent za fotografijo. Mogoče pa bo nekega dne postal celo profesionalni fotograf.

Svetlolasa Kolumbijka si je vzela malo premora od koncertnih odrov in se trenutno posveča predvsem družini. Pred dnevi pa je za svojega dobrega prijatelja in španskega glasbenika Alejandra Sanza naredila izjemno. Ta jo je namreč povabil na svoj koncert v Barceloni, zvezdnica pa je povabilo seveda sprejela. Na odru sta skupaj zapela njuno uspešnico iz leta 2009 La Tortura.Med nastopom sta znova dokazala, da sta na odru odlično uigran par.

Poleg glasbe ji seveda največ pomeni družina. Shakira in njen deset let mlajši partner, španski nogometaš Gerard Pique sta se spoznala spomladi 2010, leto kasneje pa sta začela zvezo. Da razlika v letih ne vpliva na njun odnos, sta dokazala že s tem, da sta tudi po dobrih osmih letih še vedno nora drug na drugega. Par ima šestletnega Milana in štiriletnega Sasho.