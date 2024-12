Fotografija kralja Karla III. in kraljice Camille krasi njuno božično voščilnico

Bližajo se praznični dnevi in z njimi konec leta, ob tej priložnosti pa si mnogi še vedno izmenjajo tudi božično-novoletne voščilnice. Svojo sta predstavila kralj Karel III. in njegova soproga Camilla, krasi pa jo kar njun portret. 76-letni monarh ima oblečeno sivo moško obleko in modro kravato, desno roko pa ima v žepu. Leto starejša Camilla je za to priložnost izbrala modro obleko. Fotografija je njuna tretja božična voščilnica, odkar je Charles sedel na prestol.