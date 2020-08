Fotografija, zaradi katere vsi mislijo, da sta Ronaldo in Georgina zaročena

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez sta celo poletje svoje sledilce dražila z osupljivimi fotografijami z jahte, med drugim, kako uživata v sončnih zahodih, Georgina pa je tudi pokazala, da zna poprijeti tudi za gospodinjska opravila na luksuznem plovilu.

Slavni športnik in Georgina z argentinskimi koreninami sta več tednov plula ob obalah različnih evropskih držav ter se posvečala drug drugemu ter uživala v družbi njunih otrok.

26-letna Georgina je z oboževalci delila fotografijo, na kateri pozira s svojim 35-letnim izbrancem Ronaldom. Zraven je kratko in jedrnato zapisala: "Da." Zraven pa dodala še simbol za vrtnico. S svojo gesto je pritegnila veliko pozornosti, pojavljati pa so se začele govorice, ali je Ronaldo po treh letih šel na kolena in svojo drago zaprosil za roko.