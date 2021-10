Fotografije Angeline Jolie z neenakomernimi lasnimi podaljški preplavile splet

Angelina Jolie se je na rimskem filmskem festivalu udeležila premiere novega Marvelovega filma Večni (The Eternals). Tokrat se je po svečani rdeči preprogi sprehodila v družbi svojih hčerk, Zahare in Shiloh. 46-letna zvezdnica je za ta svečani dogodek blestela v čudoviti oprijeti srebrni obleki prestižne modne hiše Versace. Čeprav je z izbiro obleke zadela v polno, pa so njeni oboževalci in uporabniki družbenih omrežjih več pozornosti namenili njeni pričeski.

Hollywoodska igralka si je za to priložnost omislila lasne podaljške, ki pa niso bili narejeni enakomerno. Če dobro pogledate, se na posnetih fotografijah dobro vidi, da podaljški niso bili pomešani z njenimi pravimi rjavimi lasmi, ampak so bili strogo ločeni, kar je na koncu izpadlo precej nerodno. Kot kaže, je bil frizer tokrat nekoliko površen, saj ni dobro opravil svojega dela.