Fotografije iz arhiva: Angelinin prijatelj britanskemu tabloidu prodal zasebna pisma

Čeprav ima danes kolikor toliko mirno družinsko življenje, za Angelino Jolie to vsekakor ni bil cilj, ko je bila najstnica. Takrat je bila, kot je za Daily Mail povedal njen nekdanji prijatelj, divja in precej ekscentrična. Ta isti prijatelj je tabloidu prodal nekaj njenih fotografij iz časa, ko je imela 14 let in nekaj njenih pisem.

45-letnica je v najstniških pismih, namenjenih njenim prijateljem, opisovala svoje pijanske zgodbice, odnose z moškimi, kajenje trave in podobno. Vir, ki je prodal pisma, jo je opisal kot čudovito, ekscentrično najstnico, zaljubljeno v temno stran življenja.

Je pa bila Angelina vedno pripravljena pomagati. Vir je povedal, da je bila med prijatelji najpremožnejša in je z veseljem priskočila na pomoč vrstnikom, s katerimi se je družila. Posojala jim je denar in nemalokrat je kakšen dolar darovala brezdomcem na ulici, jim kupovala hrano. "Bila je čudovita oseba in tudi najino prijateljstvo je bilo čudovito. Ljudje ne razumejo, da je od nekdaj velika humanitarka. Vedno je bila nora, odštekana, a vedno dobrodelno naravnana," je povedal vir.

Povedal je tudi, da je Angelini življenje v Beverly Hillsu izjemno ugajalo: "Nenehno smo žurali, pili, kadili cigarete, se vozili z avtobusom. Angelina je vedno delala stvari, ki niso bile v skladu z ljudmi, ki so nas obkrožali. Oblačili smo se v črno in sami sebe označili za anarhiste. Nismo se želeli voziti v dragih avtomobilih."

Angelina je na eni od razglednic, ki jih je vir prav tako prodal, prijateljici pisala tudi o simpatiji: "Fotograf je. Nihče ne ve, da mi je všeč. Rekel je, da želi sodelovati z menoj in upam, da se bo to uresničilo, saj si ga resnično želim. Popoln je – visok, suh, črnih las in živi v studiu! No, mislim, da je gej. Nimaš kaj …"