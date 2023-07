Fotografije kraljice Camille iz Wimbledona postale uspešnica

Teniškega turnirja v Wimbledonu so se udeležili številni zvezdniki, med njimi pa so bili tudi člani britanske kraljeve družine. Že drugi dan turnirja je s prisotnostjo presenetila in navdušila princesa Kate Middleton, prisotna pa je bila tudi novopečena kraljica Camilla, katere fotografije so postale uspešnica na družbenih omrežjih.

Kraljica Camilla je teniški dvoboj v Wimbledonu spremljala v družbi svoje sestre Annabel Elliot, to pa je bilo tudi prvič po kronanju, da se je kraljica pojavila v slavnostni loži. Kraljica je na tekmo prispela precej dobro razpoložena, po fotografijah sodeč pa ji je kmalu postalo kar malo dolgčas. icon-expand Kraljica Camilla na teniškem turnirju v Wimbledonu. FOTO: Profimedia Kraljičine fotografije so hitro zakrožile po družbenih omrežjih, strokovnjak za govorico telesa pa je za Express.co.uk povedal, da ima Camilla "pretirano obrazno mimiko", zaradi katere hitro izpade, kot da se pači. Kraljica pa ni edina članica kraljeve družine, ki je v središču pozornosti zaradi grimas. S svojim pačenjem in gestami je javnost navduševal že najmlajši sin princa Williama in Kate, ki je kradel pozornost na praznovanju kraljičinega jubileja in na nedavnem kronanju kralja Karla III. icon-expand Kraljica Camilla se je turnirja udeležila v spremstvu sestre Annabel. FOTO: Profimedia Kraljičina sestra Annabel se ukvarja z notranjim oblikovanjem in starinami in je tudi lastnica trgovine z notranjo opremo in starinami, ki jo uspešno vodi že 30 let. Leta 2014 je bila imenovana celo za peto najvplivnejšo notranjo oblikovalko v Veliki Britaniji. PREBERI ŠE Princ Louis zaradi prisrčnih grimas znova v središču pozornosti V začetku maja so v Londonu okronali kralja Karla III. in kraljico Camillo, katere naslov pa ni enak tistemu, ki ga je imela kraljica Elizabeta II., saj je ta po kronanju opustila del naziva, ki je bil prvotno 'kraljica soproga'.